Toronto má novú streleckú hviezdu. Americká basketbalistka vyrovnala rekord ligy

Americká basketbalistka Marina Mabreyová vyrovnala v noci na piatok strelecký rekord ženskej WNBA.
V zápase svojho Toronta Tempo proti Los Angeles Sparks (125:97) zaznamenala 53 bodov, čím vyrovnala doterajšie maximum Liz Cambageovej a A'ja Wilsonovej.
Bývalá hráčka Sparks prezradila, že o rekorde nevedela až do momentu, kým jej to sestra Michaela nepovedala na lavičke.
„V našej hale nie je tabuľa so štatistikami. Keď sa dostanete do takéhoto stavu, je ťažké vedieť, čo vlastne robíte, ale moje spoluhráčky mi to dali najavo, takže som vedela, že robím niečo dobre,“ citovala 29-ročnú Mabreyovú agentúra AP.
Mabreyová sa ešte v záverečnej minúte pokúsila o prekonanie rekordu Cambageovej z júla 2018 a Wilsonovej z augusta 2023, no dva pokusy o strelu za tri body v koši neskončili.
Američanka napriek tomu vyrovnala rekord WNBA v počte úspešných trojok (9) a o 15 bodov prekonala doterajšie strelecké maximum kanadského tímu, ktoré patrilo Brittney Sykesovej.
„Dnes to bol môj večer, najmä z trojbodovej čiary,“ dodala po stretnutí bývalá hviezda univerzity Notre Dame, ktorej výkon vyzdvihla aj trénerka Sandy Brondellová.
„Niečo také som ešte nevidela. Vidieť to na vlastné oči je úžasné,“ uviedla Brondellová.