Slovan napravil zaváhanie z prvého zápasu. Uspeli na palubovke anglického tímu

ENBL 2025/2026 - skupinová fáza
Manchester Basketball - BC Slovan Bratislava 78:90 (38:43)
Najviac bodov: Adetukasi a Henry po 13, Cleary 12 - Radovanovič 25, Medford 23 (11 asistencií), Abrhám a Szabó po 11
MANCHESTER. Basketbalisti Slovanu Bratislava zaznamenali v skupinovej fáze Severoeurópskej ligy (ENBL) prvé víťazstvo v tomto ročníku.
Na palubovke britského Manchestru Basketball triumfovali po výsledku 90:78. „Belasí“ tak majú po dvoch dueloch bilanciu jednej výhry a prehry.
Najbližšie ich opäť čaká vystúpenie u súpera, v pondelok 20. októbra si o 20.00 h zmerajú sily s chorvátskym Dinamom Záhreb.
VIDEO: Záznam zápasu Manchester - Slovan Bratislava