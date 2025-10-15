Slovan napravil zaváhanie z prvého zápasu. Uspeli na palubovke anglického tímu

Hráči Bratislavy.
Autor: TASR
TASR|15. okt 2025 o 22:01
Najbližšie ich opäť čaká vystúpenie u súpera.

ENBL 2025/2026 - skupinová fáza

Manchester Basketball - BC Slovan Bratislava 78:90 (38:43)

Najviac bodov: Adetukasi a Henry po 13, Cleary 12 - Radovanovič 25, Medford 23 (11 asistencií), Abrhám a Szabó po 11

MANCHESTER. Basketbalisti Slovanu Bratislava zaznamenali v skupinovej fáze Severoeurópskej ligy (ENBL) prvé víťazstvo v tomto ročníku.

Na palubovke britského Manchestru Basketball triumfovali po výsledku 90:78. „Belasí“ tak majú po dvoch dueloch bilanciu jednej výhry a prehry.

Najbližšie ich opäť čaká vystúpenie u súpera, v pondelok 20. októbra si o 20.00 h zmerajú sily s chorvátskym Dinamom Záhreb.

VIDEO: Záznam zápasu Manchester - Slovan Bratislava

Tabuľka skupiny B

