LIVE STREAM: Manchester Basketball - BC Slovan Bratislava dnes, ENBL (skupina B)

Sportnet|15. okt 2025 o 17:00
Sledujte s nami LIVE STREAM zo zápasu skupiny B ENBL: Manchester Basketball - BC Slovan Bratislava.

MANCHESTER. Basketbalisti tímov Manchester Basketball a BC Slovan Bratislava dnes hrajú ďalší zápas skupiny B v súťaži European North Basketball League.

Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live stream.

Tabuľka skupiny B

