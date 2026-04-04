Veľká strata pre Lakers. Zranený Dončič v základnej časti sezóny už nenastúpi

Luka Dončič (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. apr 2026 o 07:44
Slovinec si poranil zadný stehenný sval.

Slovinský basketbalista Luka Dončič pre zranenie bude pauzovať minimálne do konca základnej časti.

Dvadsaťsedemročného rozohrávača Los Angeles Lakers sa zranil v zápase proti Oklahome City Thunder, v ktorom Lakers utrpeli vysokú prehru 96:139.

Podľa informácií novinára ESPN Davea McMenamina absolvoval Dončič magnetickú rezonanciu v Dallase, ktorá odhalila natiahnutie druhého stupňa v oblasti zadného stehenného svalu na ľavej nohe.

Klub následne potvrdil, že hviezdny Slovinec vynechá minimálne zvyšok základnej časti.

Pri tomto type zranenia sa zvyčajne počíta s približne mesačnou rekonvalescenciou, čo znamená, že Dončič môže prísť aj o úvod play-off. To sa začína 18. apríla, pričom Lakers zatiaľ nešpecifikovali presný termín jeho návratu.

VIDEO: Zranenie Dončiča

    Vľavo Victor Wembanyama a Nikola Jokič.
    VIDEO: San Antonio po dlhom čase pocítilo chuť prehry. Hviezdny Jokič zaznamenal 40 bodov
