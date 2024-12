Chce, aby deti mali radosť z hry ako on. Dončič založil nadáciu a venoval jej milióny

"Nadácia Luku Dončiča si už objednala štúdiu o mládežníckom basketbale v USA a balkánskom regióne Európy. Jej závery budú zverejnené v sobotu, ale mala by pojednávať aj o tom, aby radosť a kreativita neboli vytlačované na okraj pri výučbe basketbalových zručností," uvádza sa v tlačovej správe nadácie.

Jej zakladateľ Luka Dončič tvrdí, že basketbal by mal deťom prinášať najmä radosť a až v druhom rade tlak a zodpovednosť. Tak to bolo aj v jeho prípade odvtedy, čo urobil prvý dribling a prvýkrát vystrelil na kôš. "Basketbal mi prinášal radosť do života od prvého dňa. Aj dnes stále cítim to isté. Keď som na ihrisku a bavím sa, mám pocit, akoby sa lopta na mňa usmievala,“ uviedol Dončič.

"Chcem, aby mladí ľudia na celom svete mali rovnakú šancu zažiť túto radosť. Súčasťou rastu musí byť zábava a smiech, bez toho to nemá význam," dodal Dončič, ktorý má v tejto sezóne NBA priemery 28,9 bodu, 8,6 doskoku a 8,2 asistencie na zápas.

Dončičovu nadáciu podporujú viaceré známe osobnosti združené v Rade pre športový rozvoj mládeže.

Nechýba v nej hviezda Golden State Warriors Stephen Curry, bývalý tréner slovinskej reprezentácie a súčasný asistent v Atlante Hawks Igor Kokoškov a tiež členovia Siene slávy NBA Pau Gasol, Steve Nash, Tracy McGrady a Dirk Nowitzki. Je v nej aj Dončičov agent Bill Duffy a hviezda ženskej NBA z New York Liberty Sabrina Ionescuová.