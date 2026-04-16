Dončič môže vďaka výnimke získať individuálnu cenu. Šancu má aj líder Detroitu

ČTK|16. apr 2026 o 19:27
Stephen Curry alebo Antetokunmpo sa uchádzať nebudú.

Basketbalisti Luka Dončič a Cade Cunningham sa môžu uchádzať o individuálne trofeje v NBA, hoci v základnej časti neodohrali potrebných 65 stretnutí.

Rozhodlo o tom vedenie ligy a hráčska asociácia NBPA.

Dončič nastúpil za Los Angeles Lakers k 64 zápasom, o záver základnej časti prišiel pre zranenie nohy a v decembri zmeškal dva duely po narodení dcéry.

Cunningham za Detroit stihol 63 zápasov, viac mu okrem iného nedovolil kolaps pľúc.

"NBA a NBPA posúdili absencie Dončiča a Cunninghama a zhodli sa na tom, že u oboch išlo o výnimočné okolnosti, ktoré zohľadňujú pravidlá nastavené v kolektívnej zmluve.

Obaja sa tak môžu uchádzať o ocenenie, "uviedol web zámorskej súťaže.

So žiadosťou o výnimku naopak neuspel Anthony Edwards. Rozohrávače Minnesoty tak rozšíril zoznam veľkých mien, ktoré sa tento rok o ceny v NBA pre nedostatočný počet zápasov uchádzať nebudú.

Medzi nimi sú napríklad Jannis Antetokunmpo z Milwaukee, Stephen Curry z Golden State alebo najlepší strelec histórie NBA LeBron James, ktorý kvôli tomu bude prvýkrát po 21 rokoch chýbať v jednom z All Star tímov súťaže.

