Hviezdil 48-bodový hráč. Lučenec doma vyrovnal finálovú sériu

Daniel Sokolovsky, tréner Lučenca: "Dve slová - Desure Buie. Nebudem tu len stáť a predstierať, že to bolo nejaké geniálne koučovanie a urobili sme zmeny. Desure Buie ukázal, prečo je najužitočnejším hráčom tejto ligy. Celý tím niesol na svojich pleciach. V defenzíve sme boli fyzickejší, agresívnejší a aktívnejší. Po prvom zápase sme zareagovali. Som hrdý, že v druhom polčase sme dovolili len dva útočné doskoky. Celkovo sme vyhrali na doskokoch, to je v tejto sérii dôležitá štatistika. Zdolali nás najväčším rozdielom v tejto sezóne, teraz sme im to vrátili. Bude to séria vždy o jednom zápase. V tejto sérii sme vyrovnaným súperom."

Desure Buie, hráč Lučenca: "Vedeli sme, že musíme zahrať, pretože na ich palubovke nás zdolali a doma sme museli reagovať. Myslím si, že sme kolektívne odpovedali. Hrali sme jednoducho dobre."

Michal Madzin, tréner Levíc: "Lučenec odohral silný zápas s výbornou energiou a padlo mu mnoho striel. Získali ´momentum´ stretnutia. Do ďalšieho duelu musíme byť pripravení, aby sme im nedovolili dostať krídla, ktoré mali v tomto zápase."

Boris Bojanovský, hráč Levíc: "Myslím si, že sme videli podobný zápas, ako bol ten prvý, iba v opačnom prevedení. Lučenec hral trochu tvrdšie, padli im strely, boli na všetkých miestach o pol kroka rýchlejšie. To sa ukázalo aj na výsledku. Musíme to hodiť za seba a v ďalšom stretnutí doma vyhrať."