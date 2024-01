Iba jeden polčas nestačí. Handlová nevyužila šancu zosadiť lídra SBL

Niké SBL - dohrávka 21. kola

LEVICE. Patrioti Levice vyhrali v dohrávke 21. kola Niké SBL nad basketbalistami MBK Baník Handlová 80:62 a zostali tak na čele tabuľky.

Hostia v zápase premenili len päť trojok, v druhom polčase nastrieľali len 22 bodov, a tak nemohli pred 1750 divákmi pomýšľať na víťazstvo.

"Bol to dobrý zápas vo výbornej kulise. Malo to atmosféru súboja o prvé miesto v tabuľke. Sme šťastní, že sme to zvládli víťazne.

Pre nás výborný druhý polčas, dobrá obrana a dobrá energia. Sme radi za toto víťazstvo," cituje web SBL slová domáceho trénera Michala Madzina.