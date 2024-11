Pre všetkých to bol zážitok. Levice majú po domácej dominancii výhliadky na postup

Základ úspechu položili Patrioti už v prvej štvrtine, keď sa dostali do dobrého ofenzívneho rytmu a opäť im pred vlastnými fanúšikmi padalo z trojbodovej vzdialenosti. Svoj náskok dokázali bez väčších problémov v ďalšom priebehu navyšovať.

To sa aktuálnemu šampiónovi Tipos SBL po výsledku 100:68 podarilo , pred záverečnými dvoma zápasmi v B-skupine tak sú na čele tabuľky.

Teší ma to, pretože tímovosťou si lopta našla správnych hráčov v správnych momentoch a oni to premenili,“ prezradil pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.

Teraz a proti Zaragoze to bolo dvojciferné číslo už po prvom polčase. Stretnutia sa potom inak vyvíjajú, družstvo dostane krídla a lieta po palubovke.

"Hrá sa oveľa ľahšie a so sebavedomím, keď strely padnú. Pred týždňom sme sa vytrápili, za celý zápas sme dali šesť trojok.

"Prišli veľmi silní hráči s veľkou kvalitou, či Sanadze alebo Townes. Som rád, že sme to dokázali pokryť a takýmto spôsobom kontrolovať zápas. Vstup do tretej štvrtiny je vždy dôležitý, aby sa podarilo udržať dvojciferný náskok a boli sme pokojní.

Domáci basketbalisti sa okrem vysokej úspešnosti streľby mohli oprieť aj o podporu z publika, na tribúnach sa nachádzalo takmer 1800 divákov, čo bola najvyššia návšteva v levickej športovej hale v aktuálnom ročníku.

"Boli sme v eufórii. Možno sme zobrali niektoré strely, ktoré minulý týždeň, keď sa nám nedarilo, tak by sme ich nezobrali. Teraz to padlo a sme za to radi. Uvedomujeme si, že nie každý zápas je takýto a všetko sa vydarí.

Sme radi, že prišlo veľa ľudí na tento zápas. Verím, že vo zvyšných stretnutiach na palubovkách súperov zabojujeme, aby sme sa v tejto sezóne ešte stretli na ďalších dueloch Európskeho pohára FIBA,“ vyhlásil kapitán Patriotov David Abrhám.

VIDEO: Záznam zápasu Levice - Famagusta