Levičania plačú od radosti. Ligu majstrov si vybojovali po senzačnom boji

Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Bakken Bears.
Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Bakken Bears. (Autor: FIBA.basketball)
Sportnet, TASR|25. sep 2025 o 21:25
ShareTweet9

V rozhodujúcom zápase sa hrali dve predĺženia.

Kvalifikácia Ligy majstrov - finále

Patrioti Levice - Bakken Bears 100:98 pp (39:36)

Zostava a body Levíc: Carius 33 (11 doskokov), Wesson 20, McGill 19, Dorsey 6, Kivimäki 5 (Musič 15, Solčánsky 2, Krajčovič 0)

Najviac bodov Bakkenu: Deen 25, Chenery 20, Ogundiran 12

TH: 29/22 - 16/14, fauly: 21 - 28, trojky: 10 - 10

Rozhodovali: Zurapovič (Bos. a Herc.), Krejič (Slov.), Pešič (Srb.)

Štvrtiny: 20:14, 19:22, 14:20, 23:20 - 10:10, 14:12

LEVICE. Basketbalisti tímu Patrioti Levice sa stali historicky prvým tímom zo Slovenska, ktorý si zahrá v skupinovej fáze Ligy majstrov (LM).

Vo finále kvalifikačného turnaja v bulharskom Samokove triumfovali v tzv. majstrovskej vetve nad dánskym mužstvom Bakken Bears 100:98 po dvojnásobnom predĺžení a na štvrtý pokus im vyšla snaha o pokračovanie v súťaži.

Zverenci trénera Michala Madzina sa stali jubilejnou 30. krajinou, ktorú čaká účasť v skupinovej fáze LM a skompletizovali tak zoznam účastníkov v sezóne 2025/2026 a 10. edícii súťaže.

Úradujúci majster Slovenska sa predstaví v F-skupine proti aktuálnemu šampiónovi Maďarska Szolnoku, súčasnému majstrovi Lotyšska a spoločnej lotyšsko-estónskej ligy Rige a tretím do partie je bronzový z predchádzajúcej edície LM AEK Atény.

Úvodný duel Levíc je predbežne na programe v stredu 8. októbra o 18.00 h na palubovke Szolnoku.

VIDEO: Rozhodujúci kôš Levíc

Priebeh zápasu

I. polčas:

Levice pokračovali v sebavedomom hernom prejave, ako v predošlých dvoch vystúpeniach na kvalifikačnom turnaji.

V prvých minútach finálového zápasu sa opierali o dobrú defenzívu a svojmu súperovi nedovolili takmer nič, preto vyhrávali 10:3.

Bakken však v priebehu pár momentov pridal do intenzity vo svojej hre a razom dokázal stiahnuť manko na rozdiel jediného koša.

Slovenský tím zareagoval v správnej chvíli, odpoveďou bola sedembodová šnúra a napokon vedenie 20:14 po prvej štvrtine.

Druhá časť odštartovala dlhým čakaním na kôš, takmer tri minúty sa nedokázala ani jedna strana presadiť.

Už sa hral oveľa vyrovnanejší basketbal, Patrioti a Bakken si často vymieňali tesné vedenie. „Žlto-zelení“ mohli byť po dobrej koncovke spokojnejší, na polčas išli za stavu 39:36.

II. polčas:

Vyrovnaný boj pokračoval aj po prestávke, spolu so striedaním tesného náskoku. Patrioti sa mohli oprieť o produktivitu Carriusa, na druhej strane kolektívnejší Bakken sa pokúšal prvýkrát v zápase výraznejšie bodovo vzdialiť.

Pred poslednou 10-minútovkou bolo všetko otvorené, Levice však prehrávali 53:56. Slovenskému zástupcovi vyšiel vstup do štvrtej štvrtiny, chvíľkovo sa ocitol v miernom vedení, ale súper okamžite odpovedal a zobral si náskok na svoju stranu.

Všetko smerovalo k dramatickému rozuzleniu, na palubovke to bola hra nervov, keďže v hre bolo veľa. Lepšie rozhodnutia robili levickí hráči, do poslednej minúty vstúpili za stavu 73:70.

Deen z Bakkenu vyrovnával ťažkou trojkou, ale rovnakou mincou odpovedal na druhej strane Wesson.

Opätovne Deen dostal možnosť zrovnať stav, z čiary trestných hodov sa nemýlil a necelých osem sekúnd pred koncom bolo 76:76.

Posledný útok mali v rukách Patrioti, ale Wessonovu možnosť byť hrdinom zblokoval Pedersen a išlo sa tak do predĺženia.

Predĺženie:

V extra čase sa Leviciam najskôr zadrhla ofenzívna činnosť, naopak dánsky tím sa mohol spoľahnúť na Deena s Pedersenom.

Nádej na zvrat ešte vykresal Carrius, 47 sekúnd pred koncom dával na 83:84 z pohľadu slovenského tímu.

„Žlto-zelení“ sa napokon postarali o ďalšie predĺženie, neuveriteľne ťažkou strelou ho vybojoval McGill.

Tento moment im dodal extra dych, druhé predĺženie otvorili sedembodovou šnúrou, ale „medvede“ sa ani za tohto nepriaznivého momentu nevzdali.

O všetkom mohli rozhodnúť trestné hody Rombleyho, upravoval nimi na 98:97 z pohľadu dánskeho tímu.

Lenže zverenci trénera Michala Madzina si nechali ďalší „magický moment“ v rukáve, za sekundu stihol Carrius vystreliť, trojkou vybojovať triumf a pre slovenského zástupcu účasť v skupinovej fáze LM. Leviciam tak vyšla ich snaha na štvrtý pokus.

Basketbal

Basketbal

    Basketbalisti Levíc.
    Basketbalisti Levíc.
    VIDEO: Trojka v poslednej sekunde a z otočky! Levice sa postarali o historický moment
    dnes 21:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Levičania plačú od radosti. Ligu majstrov si vybojovali po senzačnom boji