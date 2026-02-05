Výborne bráni a je efektívny. Patrioti Levice angažoval reprezentanta Nigérie

Jordan Ogundiran
Jordan Ogundiran (Autor: patriotilevice.sk)
TASR|5. feb 2026 o 13:11
ShareTweet0

Dohodli sa na zmluve do konca aktuálnej sezóny.

Aktuálny líder Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) Patrioti Levice angažoval do svojho tímu 29-ročného reprezentanta Nigérie Jordana Ogundirana.

S klubom podpísal rozohrávač kontrakt do konca aktuálnej sezóny, s opciou na ďalší ročník.

Ogundiran odštartoval túto sezónu v dánskom Bakkene Bears, kde si svojimi výkonmi v lige a Európskom pohári FIBA vybojoval angažmán v gréckom Maroussi.

„Hľadali sme hráča, ktorý by mohol vhodne zapadnúť na miesto Novaka Musiča, čo nebolo vôbec jednoduché. Jordan ukázal v Čechách, ako aj v Dánsku, že je výborný obranca. Navyše je počas svojho pobytu na palubovke mimoriadne efektívny.

Referencie od bývalých trénerov boli na neho veľmi pozitívne. Veríme, že rýchlo zapadne do tímu a pomôže nám naplniť naše ambície,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.

S Patriotmi sa Ogundiran mohol konfrontovať nedávno v rámci kvalifikácie Ligy majstrov, respektíve v predchádzajúcich dvoch ročníkoch ako hráč českého Děčína.

„Pre Levice som sa rozhodol kvôli histórii a možnosti vyhrávať v prostredí, v ktorom sa cítim dobre. Klub poznám veľmi dobre, pretože posledné roky som proti Leviciam odohral veľa dobrých zápasov.

V každom z nich ukázali veľkú kvalitu. Prichádzam sem s jediným cieľom, pomôcť tímu vyhrať majstrovský titul,“ vyhlásila najnovšia akvizícia Patriotov.

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Jordan Ogundiran
    Jordan Ogundiran
    Výborne bráni a je efektívny. Patrioti Levice angažoval reprezentanta Nigérie
    dnes 13:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Výborne bráni a je efektívny. Patrioti Levice angažoval reprezentanta Nigérie