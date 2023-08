Lekári majú dobré správy. Jamesov syn sa čoskoro vráti k basketbalu

"Z anatomickej i funkčnej stránky by to mala byť vrodená srdcová chyba. Dá sa to riešiť a to aj urobíme. Sme si istí Bronnyho plnohodnotným zotavením.

Takisto aj návratom k basketbalu v dohľadnej dobe," citovala z vyhlásenia zdravotného centra Cedars-Sinai agentúra AFP.