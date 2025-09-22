Cíti veľkú hrdosť. Lawsonová povedie basketbalistky USA na domácej olympiáde

Kara Lawsonová
Kara Lawsonová (Autor: TASR/AP)
22. sep 2025 o 18:58
Ako hráčka získala zlato na OH 2008.

NEW YORK. Bývalá americká reprezentantka Kara Lawsonová sa stala hlavnou trénerkou ženského basketbalového tímu USA na nasledujúce štyri roky.

Družstvo tak povedie aj na domácich OH v Los Angeles v roku 2028.

Štyridsaťštyriročná Lawsonová získala ako hráčka zlato na OH 2008 v Pekingu a v minulosti pôsobila aj ako asistentka pri zlatej generácii na MS 2022 a OH 2024 v Paríži.

Prvé veľké podujatie ako hlavná trénerka absolvuje na budúcoročných MS v Nemecku.

„Viesť národný tím je najlepšia práca v športe v našej krajine. Cítim veľkú hrdosť a vďačnosť,“ citovala 44-ročnú koučku agentúra AP.

    Cíti veľkú hrdosť. Lawsonová povedie basketbalistky USA na domácej olympiáde
    dnes 18:58
    dnes 18:58
