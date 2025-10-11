VIDEO: WNBA kraľuje klub z Las Vegas. Vo finále neprehral ani zápas, získal ďalší titul

A'ja Wilsonová s trofejou pre víťazky WNBA.
A'ja Wilsonová s trofejou pre víťazky WNBA. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. okt 2025 o 10:36
ShareTweet0

Po ročnej prestávke sa vrátili na vrchol.

PHOENIX. Status najlepšieho tímu ženskej basketbalovej zámorskej súťaže WNBA patrí opäť Las Vegas Aces.

Po ročnej prestávke sa vrátili na vrchol, v štvrtom stretnutí finále triumfovali nad Phoenix Mercury 97:86 a celú sériu vyhrali 4:0 na zápasy.

Aces sa radovali z tretieho titulu za uplynulé štyri roky, ocenenie pre najužitočnejšiu hráčku finále (MVP) si prevzala A'ja Wilsonová, ktorá potvrdila, že patrí k najlepším hráčkam sveta.

Spojenie Wilsonovej s Las Vegas utvorilo v WNBA novú dynastiu, ktorá môže dominovať súťaži aj v ďalších rokoch.

Dvadsaťdeväťročná pivotka je vôbec historicky prvou hráčkou, ktorá je štvornásobnou držiteľkou ocenenia pre MVP. K tomu sa stala dvakrát najužitočnejšou hráčkou finále a s Aces mohla oslavovať obhajobu víťaznej trofeje.

VIDEO: Zostrih zápasu Las Vegas Aces - Phoenix Mercury

„Máte Mount Roushmore a ona je sama na Evereste, nik naokolo nie je. Baví ma jej výnimočnosť a to, že ju každý deň z nej môžem dostávať. Tento titul je iný, pretože sme čelili väčšiemu množstvu prekážok, ako sme očakávali.

Tieto hráčky sú najlepšie a je to najlepší basketbal, čo svet mohol vidieť,“ uviedla pre The Athletic trénerka Las Vegas Becky Hammonová po zisku tretieho titulu v WNBA za štyri roky (2022, 2023, 2025).

Z finále má z pohľadu trénera/trénerky historicky najlepšiu bilanciu - 10 výhier a 2 prehry.

Draftová jednotka z roku 2018 zakončila finálovú sériu s dvojciferným počtom bodov a doskokov, čím len dokázala, prečo patrí nielen k hviezdam súťaže, ale aj najlepším hráčkam sveta.

„Dobré veci sa dejú správnym ľuďom, a to bolo možné vidieť v našej šatni. Som vďačná za túto partiu. Je to niečo špeciálne, tvrdo sme na tomto pracovali,“ prezradila Wilsonová.

V čerstvo ukončenej sezóne bola tiež najlepšou strelkyňou, líderkou v blokoch a ocenili ju za najlepšiu defenzívnu hráčku.

Jej tím zakončil základnú časť so 16-zápasovou šnúrou výhier a celkovo vyhrali 25 z ostatných 28 duelov, čo len podčiarkuje ich dominanciu vo WNBA.

Las Vegas sa stal prvým klubom po Houstone Comets, ktorý dokázal získať tri tituly za štyri sezóny.

Basketbal

Basketbal

    A'ja Wilsonová s trofejou pre víťazky WNBA.
    A'ja Wilsonová s trofejou pre víťazky WNBA.
    VIDEO: WNBA kraľuje klub z Las Vegas. Vo finále neprehral ani zápas, získal ďalší titul
    dnes 10:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: WNBA kraľuje klub z Las Vegas. Vo finále neprehral ani zápas, získal ďalší titul