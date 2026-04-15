Naďalej sú mimo hry na neurčito. Lakers začnú play-off bez Dončiča a Reavesa

Luka Dončič (Autor: TASR/AP)
TASR|15. apr 2026 o 12:25
Oboch hráčov trápi svalové zranenie.

Basketbalisti Los Angeles Lakers začnú osemfinálovú sériu play-off zámorskej NBA bez zranených Luku Dončiča a Austina Reavesa.

Tréner Lakers JJ Redick zatiaľ neurčil definitívnu dĺžku ich absencie. Oboch hráčov trápi svalové zranenie zo zápasu proti Oklahome z noci na piatok 3. apríla.

Lakers tak odštartujú púť v play off proti Houstonu Rockets bez dvoch najlepších strelcov. Prvý zápas je na programe v noci na nedeľu.

„Tento týždeň pre vás nebudem mať žiadne nové informácie. Sú mimo hry na neurčito,“ citovala agentúra AP trénera JJ Redicka.

Slovinský rozohrávač Dončič by sa mal v piatok vrátiť do Los Angeles. Minulý týždeň totiž podľa AP vycestoval do Španielska, kde liečil zadný stehenný sval na ľavej nohe.

Reaves bol údajne v utorok na palubovke, avšak až po tréningu Lakers. Obe zranenia sa liečia v niektorých prípadoch aj mesiac, no klub zatiaľ pred play off nezverejnil žiadne oficiálne informácie.

Lakers odohrali bez opôr 5 duelov s bilanciou 3-2 a vybojovali si štart play off na domácej palubovke.

