Naďalej sú mimo hry na neurčito. Lakers začnú play-off bez Dončiča a Reavesa

Basketbalisti Los Angeles Lakers začnú osemfinálovú sériu play-off zámorskej NBA bez zranených Luku Dončiča a Austina Reavesa.
Tréner Lakers JJ Redick zatiaľ neurčil definitívnu dĺžku ich absencie. Oboch hráčov trápi svalové zranenie zo zápasu proti Oklahome z noci na piatok 3. apríla.
Lakers tak odštartujú púť v play off proti Houstonu Rockets bez dvoch najlepších strelcov. Prvý zápas je na programe v noci na nedeľu.
„Tento týždeň pre vás nebudem mať žiadne nové informácie. Sú mimo hry na neurčito,“ citovala agentúra AP trénera JJ Redicka.
Slovinský rozohrávač Dončič by sa mal v piatok vrátiť do Los Angeles. Minulý týždeň totiž podľa AP vycestoval do Španielska, kde liečil zadný stehenný sval na ľavej nohe.
Reaves bol údajne v utorok na palubovke, avšak až po tréningu Lakers. Obe zranenia sa liečia v niektorých prípadoch aj mesiac, no klub zatiaľ pred play off nezverejnil žiadne oficiálne informácie.
Lakers odohrali bez opôr 5 duelov s bilanciou 3-2 a vybojovali si štart play off na domácej palubovke.