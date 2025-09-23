Skvelé správy pre reprezentáciu. Americká basketbalistka získala slovenské občianstvo

Kyra Lambertová. (Autor: SBA)
TASR|23. sep 2025 o 14:03
Očakávame, že bude patriť k líderkám reprezentácie, povedal na jej adresu tréner Sloveniek.

BRATISLAVA. Americká basketbalistka Kyra Lambertová získala slovenské občianstvo.

Slovenskej reprezentácii by tak mohla pomôcť už v novembri pri štarte prvej časti kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.

V utorok o tom informovala Slovenská basketbalová asociácia prostredníctvom tlačovej správy.

Po Erin Lawlessovej (2010) a Kristi Toliverovej (2014) sa tak stala treťou Američankou so slovenským pasom. Proces trval takmer šesť mesiacov a 28-ročná bývalá hráčka Slávie ŠKP Banská Bystrica tak bude mať možnosť reprezentovať Slovensko.

„Som nadšená a poctená tým, že budem hrať za Slovensko. Som tu, aby som posilnila tím a pomohla dosiahnuť naše ciele v reprezentačnom basketbale.

Dám zo seba maximum. Keďže som v minulosti hrala na Slovensku viem, že je to krásna krajina s bohatou históriou a kultúrou,“ vyjadrila sa Lambertová.

Dres slovenského tímu obliekala rozohrávačka v sezóne 2021/2022. Odchod Barbory Wrzesiński, ktorá v októbri 2024 ukončila reprezentačnú kariéru, spôsobil podľa slov trénera Martina Pospíšila veľkú medzeru práve na tejto pozícii.

„Je hráčkou, ktorá kontroluje hru, tvorí pre tím, vie dať hre myšlienku a je silná na obrannej polovici, čo je tiež veľmi dôležitý faktor.

Očakávame, že bude patriť k líderkám reprezentácie,“ povedal na jej adresu Pospíšil. Slovenky sa predstavia 12. novembra doma proti Poľsku, 15. novembra na Cypre a 18. novembra na palubovke v Rumunsku.

Rodáčka z ostrova Guam pôsobila najprv v prestížnych univerzitných tímoch Duke Blue Devils a Texas Longhorns.

Po skončení vysokoškolského štúdia pokračovala v kariére európskou cestou. S gréckym Olympiacosom sa v apríli 2025 tešila zo zisku majstrovského titulu.

Aktuálne pôsobí v izraelskom klube Elitzur Ramla, ktorý sa predstaví v Európskom pohári FIBA.

