Prievidza nemala zľutovanie. Cyperského súpera znemožnila pred vlastnými fanúšikmi

Európsky pohár FIBA - skupina D
Keravnos BC - BC Prievidza 59:109 (31:49)
Najviac bodov Keravnosu: F. Tigkas 13, Williams 8, Edge 7
Zostava a body Prievidze: Tolbert 15, Thomas 9, Reynolds 33, Novák, Jašš, Hlivák 9, Bonke 11 (Kokavec, Hričo 2, Toussaint 10, Smith 10, Alihodžič 10)
Rozhodcovia: Matejek (ČR), Vlahovič (Srb.), TH: 10/6 - 16/16, trojky: 7 - 15, štvrtiny: 14:28, 17:21, 16:24, 12:36
NICOSIA. Basketbalisti BC Prievidza deklasovali cypreský tím Keravnos BC 109:59 vo svojom štvrtom zápase v D-skupine Európskeho pohára FIBA.
Zároveň prerušili sériu dvoch prehier a pridali druhé víťazstvo, čím si upevnili 2. miesto v tabuľke.
Slovenský tím nastúpi na svoj ďalší zápas v stredu 12. novembra v domácom prostredí proti KK Pelister.
VIDEO: Záznam zápasu Keravnos BC - BC Prievidza
Priebeh zápasu Keravnos BC - BC Prievidza
V Nikózii to bol ofenzívny koncert Prievidžanov. „Baníci“ sa odpútali súperovi už po prvom polčase, v tom druhom však svoj náskok ešte viac zvýraznili.
Bodový rozdiel sa napokon zastavil na priepastných 50 bodoch. Najvýraznejšiu zásluhu mal na tom Američan Noah Reynolds, ktorý nazbieral 33 bodov a premenil všetkých deväť trojkových pokusov.
V závere stretnutia dostali premiérové minúty v európskych pohároch Patrik Hričo (19 rokov) i Samuel Kokavec (17 rokov).
Prvý menovaný sa radoval aj z dvoch premenených trestných hodov.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Rozhodla obrana, čo zdôrazňujem každý deň. Strieľali sme veľmi dobre, najmä v druhom polčase. Všetko sa však začína v defenzíve. Chceli sme hrať vysoké tempo, čo nám vychádzalo, dobre sme si prihrávali a robili dobré rozhodnutia. Toto je prvá časť toho, čo potrebujeme zvládnuť. Domov sa vraciame so sebavedomím.“
Noah Reynolds, hráč Prievidze, v zápase 9/9 trojkových pokusov: „Začali sme veľmi dobre. Potom sme si dokázali svoj náskok ešte zvýšiť, dobre sme si prihrávali. Dali sme ľahké koše, čo nám veľmi pomohlo. Získal som sebavedomie, padalo mi to a pomohol mi aj tréner. Som veľmi vďačný za dôveru.“