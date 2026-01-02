Denveru sa zranil aj Jokičov náhradník. Tím sa napriek tomu drží v popredí ligy

Tridsaťtriročného hráča čaká najmenej mesačná pauza.

Už tak dosť zaplnenú maródku basketbalistov Denveru v NBA rozšíril Jonas Valančiunas. Litovský pivot si poranil lýtkový sval hneď v prvom zápase, v ktorom zaskočil v základnej zostave za hviezdneho Nikolu Jokiča.

Podľa klubového vyjadrenia čaká tridsaťtriročného hráča najmenej mesačná pauza. Valančiunas sa zranil na Nový rok vo víťaznom dueli v hale Toronta (106:103).

Na tímovej maródke doplnil popri Jokičovi tiež ďalších troch indisponovaných členov základnej päťky Nuggets - Camerona Johnsona (koleno), Aarona Gordona (stehenný sval) a Christiana Brauna (členok). Poslední dvaja už sa však pomaly pripravujú na návrat.

Trojnásobný držiteľ ocenenia MVP pre najužitočnejšieho hráča ligy Jokič je mimo hry od pondelka, keď si v zápase s Miami poranil koleno. Kontrolné vyšetrenie ho čaká až o štyri týždne.

Denver napriek oslabenej zostave stále drží tretie miesto v Západnej konferencii s bilanciou 23-10. V Toronte zvíťazili Nuggets po dvoch prehrách a druhýkrát z posledných piatich zápasov.

