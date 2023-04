Obháji Jokič cenu MVP? Konkurovať mu budú hviezdy Milwaukee a Philadelphie

NEW YORK. Cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča NBA získa jeden z trojice Joel Embiid, Jannis Antetokounmpo a Nikola Jokič.

Mená finalistov oznámilo vedenie basketbalovej profiligy deň pred štartom play-off.

Jokič vyhral prestížne ocenenie dvakrát za sebou v uplynulých dvoch sezónach.

Ak by sa srbskému pivotovi Denveru Nuggets podarilo uspieť do tretice, napodobnil by úspech legendárneho Larryho Birda z rokov 1984-1986.