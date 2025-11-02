Hviezda NBA je nepoučiteľná. Za obscénne gesto dostane už štvrtýkrát pokutu

Joel Embiid.
Joel Embiid. (Autor: TASR/AP)
Hviezda Philadelphie si neodpustila toto gesto v zápase s Bostonom.

NEW YORK. Joel Embiid z Philadelphie dostal od vedenia zámorskej basketbalovej NBA pokutu 50.000 amerických dolárov za obscénne gesto v dueli s Bostonom.

Embiid bol v inkriminovanom stretnutí faulovaný v prvej štvrtine a potom urobil gesto smerom k svojmu rozkroku.

VIDEO: Obscénne gesto Embiida

Za toto gesto ho už pokutovali štvrtýkrát – až 75.000 dolárov musel zaplatiť v decembri 2024, v októbri 2023 to bolo 35.000 a v januári 2023 dostal trest 25.000 dolárov. Informovala agentúra AP.

    dnes 22:13
