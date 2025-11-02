Hviezda NBA je nepoučiteľná. Za obscénne gesto dostane už štvrtýkrát pokutu

NEW YORK. Joel Embiid z Philadelphie dostal od vedenia zámorskej basketbalovej NBA pokutu 50.000 amerických dolárov za obscénne gesto v dueli s Bostonom.
Embiid bol v inkriminovanom stretnutí faulovaný v prvej štvrtine a potom urobil gesto smerom k svojmu rozkroku.
VIDEO: Obscénne gesto Embiida
Za toto gesto ho už pokutovali štvrtýkrát – až 75.000 dolárov musel zaplatiť v decembri 2024, v októbri 2023 to bolo 35.000 a v januári 2023 dostal trest 25.000 dolárov. Informovala agentúra AP.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: