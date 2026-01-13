Posunul sa v historickom rebríčku strelcov pred O’Neala. Míľnik dosiahol trojkou

Americký basketbalista James Harden.
Americký basketbalista James Harden. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. jan 2026 o 12:04
ShareTweet

Rekord v počte bodov v dejinách NBA drží LeBron James.

Americký basketbalista James Harden sa v noci na utorok posunul pred Shaquilla O’Neala v historickom rebríčku strelcov NBA a dostal sa na deviate miesto.

Tridsaťšesťročný rozohrávač Los Angeles Clippers dosiahol tento míľnik trojkou počas domáceho víťazstva nad Charlotte Hornets 117:109.

Harden má teraz na konte 28.614 bodov v kariére, čím prekonal O’Neala, ktorý nazbieral 28.596 bodov v 1207 zápasoch NBA, informovala agentúra DPA. Rekord v počte bodov v dejinách NBA drží LeBron James s viac ako 42 600 bodmi.

VIDEO: Hardenova trojka

Harden zakončil zápas s 32 bodmi a bol to už desiaty triumf tímu z uplynulých dvanástich zápasov, keďže Clippers sa po ťažkom úvode sezóny dokázali zdvihnúť a opäť sa zapojili do boja o postup do play off.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

Basketbal

    Americký basketbalista James Harden.
    Americký basketbalista James Harden.
    Posunul sa v historickom rebríčku strelcov pred O’Neala. Míľnik dosiahol trojkou
    dnes 12:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Posunul sa v historickom rebríčku strelcov pred O’Neala. Míľnik dosiahol trojkou