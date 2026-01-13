Posunul sa v historickom rebríčku strelcov pred O’Neala. Míľnik dosiahol trojkou

Americký basketbalista James Harden sa v noci na utorok posunul pred Shaquilla O’Neala v historickom rebríčku strelcov NBA a dostal sa na deviate miesto.
Tridsaťšesťročný rozohrávač Los Angeles Clippers dosiahol tento míľnik trojkou počas domáceho víťazstva nad Charlotte Hornets 117:109.
Harden má teraz na konte 28.614 bodov v kariére, čím prekonal O’Neala, ktorý nazbieral 28.596 bodov v 1207 zápasoch NBA, informovala agentúra DPA. Rekord v počte bodov v dejinách NBA drží LeBron James s viac ako 42 600 bodmi.
VIDEO: Hardenova trojka
Harden zakončil zápas s 32 bodmi a bol to už desiaty triumf tímu z uplynulých dvanástich zápasov, keďže Clippers sa po ťažkom úvode sezóny dokázali zdvihnúť a opäť sa zapojili do boja o postup do play off.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia