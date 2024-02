Brooklyn po prehrách odvolal trénera: Neuveriteľne ťažké rozhodnutie

"Jacque reprezentoval túto organizáciu predchádzajúcich osem rokov s príkladným charakterom a na úrovni. Pozitívna nálada a vášeň, ktorú denne vlieval do nášho tímu, zostane v pamäti hráčom a zamestnancom, s ktorými komunikoval počas celého svojho pôsobenia," dodal Marks.

"Bolo to neuveriteľne ťažké rozhodnutie, ale myslíme si, že je v najlepšom záujme tímu do budúcnosti," uviedol generálny manažér Sean Marks podľa agentúry AP.

NEW YORK. Basketbalový klub Brooklyn Nets v pondelok odvolal z pozície hlavného trénera Jacquea Vaughna.

Vaughn pôsobil v klube od roku 2016 a v pozícii hlavného trénera od roku 2022.

Brooklyn neuspel pred All Star víkendom v Bostone 86:136. Pre Nets to bola najvyššia prehra od presťahovania do Brooklynu v roku 2012 a druhá najhoršia v histórii klubu.

