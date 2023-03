Hviezda Memphisu sa naučila zvládať stres. Po pózovaní so zbraňou chce žiť príkladný život

MEMPHIS. Americký basketbalista Temetrius Jamel Morant z klubu Memphis Grizzlies v zámorskej NBA po návrate k tímu znova oľutoval všetky svoje prehrešky, ktorých sa v minulosti dopustil.

Dvadsaťtriročnému rozohrávačovi v pondelok skončil dištanc na osem zápasov za to, že začiatkom marca po stretnutí na pôde Denveru Nuggets zverejnil na svojom instagrame video, na ktorom pred nočným klubom zdanlivo držal v ruke pištoľ.

Morant plánuje opustiť sociálne siete

"Všetko ma to veľmi mrzí. Teraz musím byť zodpovednejší, rozumnejší a nespôsobiť ďalšie problémy," povedal Morant deň pred stredajším zápasom proti Houstonu Rockets, v ktorom by mohol zažiť súťažný návrat do akcie.