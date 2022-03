Budúcnosť hráča povýšili nad klub. Inter pustil svoj veľký talent do Grécka na turnaj

BRATISLAVA. Inter Bratislava povýšil budúcnosť svojho hráča nad aktuálne klubové záujmy v play-offf Slovenskej basketbalovej ligy.

Inými slovami 17-ročný talentovaný krídelník Timotej Malovec nenastúpil v stredajšom prvom zápase štvrťfinále play-off SBL v Pezinku proti obhajcovi trofeje Spišským Rytierom (Inter prehral 80:86) a chýbať bude aj v zápase číslo 2 v sobotu na Spiši.



Namiesto toho Malovec vycestoval do Grécka na kvalitne obsadený mládežnícky turnaj Adidas Next Generation organizovaný Euroligou. V Patrase bude štartovať osem tímov kategórie do 18 rokov a Malovec bude súčasťou družstva Next Generation Patras zloženého z talentovaných hráčov viacerých klubov.