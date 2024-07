Čaká ich premiéra v európskej lige. Inter a Spišskí Rytieri spoznali súperov

"Veľmi atraktívna a silná skupina, silní súperi. Myslím si, že je to určite úroveň Európskeho pohára FIBA. Bamberg, Dinamo Bukurešť, Bakken Bears, Legia Varšava, to sú všetko tímy, ktoré budú veľmi kvalitné. Pre nás bude cieľom a veľkým úspechom dostať sa do postupovej štvorky klubov. Skúsime a urobíme pre to všetko. Dúfam, že na domáce zápasy prídu atraktívni súperi a užijeme si dobrý basketbal," vyjadril sa k žrebu kouč Interu Aramis Naglič.

V polovici augusta bude známy definitívny rozpis zápasov štvrtej sezóny ENBL, už teraz je však jasné, že úvodné stretnutia sa v oboch skupinách uskutočnia na prelome septembra a októbra.

Celkovo odohrajú Inter a Rytieri po štyri stretnutia doma a vonku, skupinová fáza by sa mala uzatvoriť na začiatku februára. Do play off postúpia z každej skupiny štyria najlepší, "vyraďovačka" sa hrá systémom doma-vonku a víťaz bude známy v apríli 2025.