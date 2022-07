Zahrá si už v šiestom tíme, Chicago získalo účastníka Zápasu hviezd

CHICAGO. Slovinský basketbalista Goran Dragič bude v kariére pokračovať v tíme Chicago Bulls. S klubom zámorskej NBA sa ako voľný hráč dohodol na ročnom kontrakte vo výške 2,9 milióna amerických dolárov.

Tridsaťšesťročný Dragič pôsobil naposledy v Brooklyne Nets, počas štrnástich sezón v profilige si obliekal aj dresy Phoenixu, Houstonu, Miami a Toronta.

Ako hráč Miami sa v sezóne 2017/2018 dostal do All Star tímu a Heat pomohol k postupu do finále play off NBA v roku 2020. Informovala agentúra AP.