Golden State si opäť zahrá o titul, Thompson sa blysol 32 bodmi

NBA - finále Západnej konferencie - 5. zápas

NEW YORK. Basketbalisti Golden State Warriors vylepšili svoju obdivuhodnú sériu, keď šiestykrát za osem sezón postúpili do finále play off NBA.

V piatom súboji finále Západnej konferencie zvíťazili v noci na piatok nad Dallasom Mavericks 120:110 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy.

Klay Thompson sa na výhre Warriors podieľal 32 bodmi, z toho 19 dosiahol v prvej polovici stretnutia. Andrew Wiggins prispel 18 bodmi a 10 doskokmi, Draymond Green zaznamenal 17 bodov a Stephen Curry 15 bodov a deväť asistencií.