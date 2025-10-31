Turecký klub siahol po krajnom riešení. Domáce zápasy proti izraelským klubom odohrá v Nemecku

Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia tureckých úradov.

ISTANBUL. Úradujúci šampión Euroligy basketbalistov turecký tím Fenerbahce Istanbul absolvuje domáce stretnutia proti dvom izraelským súperom v zahraničí.

Klub informoval o tom, že v novembri proti Maccabi Tel Aviv a Hapoelu Tel Aviv nastúpi z bezpečnostných dôvodov v nemeckom Mníchove. Hráči Fenerbahce už v predchádzajúcom ročníku absolvovali domáce stretnutia proti Maccabi v Litvy.

Od začiatku vojny Izraela proti Hamasu v Pásme Gazy v októbri 2023 izraelské tímy v Eurolige a Európskom pohári hrávajú svoje domáce zápasy v zahraničí.

Po prímerí 10. októbra 2023 schválili kluby Euroligy návrh na návrat zápasov do Izraela od 1. decembra 2025.

Maccabi Tel Aviv ako šesťnásobný víťaz súťaže a Hapoel Tel Aviv pôsobia v Eurolige, v Európskom pohári zase hráva Hapoel Jeruzalem.

Turecké kluby Fenerbahce Istanbul a Anadolu Efes boli proti rozhodnutiu Euroligy umožniť izraelským tímom opäť hrať domáce zápasy v Izraeli.

