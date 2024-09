Prievidza začala kvalifikáciu v Európe skvelým spôsobom, zdolala maďarský klub

Saša Jankovič, tréner Prievidze: "Bol to celkom útočný basketbal, my taký hráme od predchádzajúcej sezóny. To je môj štýl trénovania a hrania. Klobúk dole pred každým jedným hráčom. Neviem, či fanúšikovia vedia, ale za posledný týždeň sa nám traja hráči zranili. Hunter Dean za desať dní ani raz netrénoval, ale ukázal charakter a skvele pomohol tímu. Každý jeden niečo odovzdal, takto to má byť. Keď hráme ako jeden tím, dáme nejaké egá preč, hráme tímovo a neriešime štatistiky, tak môžeme byť pre každého nebezpeční."

Lukáš Bolek, hráč Prievidze: "Vynikajúco. Som veľmi šťastný hlavne za to, že sme ukázali našu tvár, ktorou sa chceme prezentovať, pretože to, čo sme predviedli v sobotu na Interi, bolo z našej strany veľmi zlé. Vedeli sme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a som rád, ako to skončilo. Úprimne poviem, nechcem sa moc tešiť, pretože nás čaká ešte veľmi dôležitý zápas v Maďarsku. Vieme, že rozhoduje skóre a ja verím, že urobíme ešte jeden krok a budeme v skupine."

Tomáš Mrviš, hráč Prievidze: "V prvom rade, elektrizujúca atmosféra. Hrá sa pri nej skvelo, vlastne, prvýkrát som si užil. Myslím si, že sme splnili všetky pokyny, ktoré nám tréner povedal. Chcel, aby sme išli cez naše maximum síl. U každého jedného hráča bola cítiť energia. Stále je to však len prvý zápas. Musíme sa koncentrovať, nie prvýkrát sa stalo družstvám zo Slovenska, že vyhrávali o 15-17 bodov a napokon prehrali. Musíme byť stále nohami na zemi a spraviť všetko, aby sme vyhrali aspoň o bod."