VIDEO: Dončič a LeBron úradovali. Lakers jednoznačne zdolali Warriors

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Golden State Warriors jednoznačne 129:101.
K výhre ich potiahli hviezdni Luka Dončič s 26 a LeBron James s 22 bodmi.
Houston prehral v Miami 105:115 a prišiel o trojzápasovú sériu triumfov. V drese domácich zaznamenal Bam Adebayo 24 bodov a jedenásť doskokov.
Štvrté víťazstvo po sebe dosiahli hráči Charlotte, ktorí zdolali Portland 109:93.
NBA - výsledky:
Charlotte - Portland 109:93
Miami - Houston 115:105
Washington - Toronto 125:134
Golden State - LA Lakers 101:129
Utah - New Orleans 105:115
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: