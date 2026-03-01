VIDEO: Dončič a LeBron úradovali. Lakers jednoznačne zdolali Warriors

Luka Dončič v zápase s Golden State
Luka Dončič v zápase s Golden State (Autor: TASR/AP)
TASR|1. mar 2026 o 07:43
Houston prišiel o trojzápasovú sériu triumfov.

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Golden State Warriors jednoznačne 129:101.

K výhre ich potiahli hviezdni Luka Dončič s 26 a LeBron James s 22 bodmi.

Houston prehral v Miami 105:115 a prišiel o trojzápasovú sériu triumfov. V drese domácich zaznamenal Bam Adebayo 24 bodov a jedenásť doskokov.

Štvrté víťazstvo po sebe dosiahli hráči Charlotte, ktorí zdolali Portland 109:93.

NBA - výsledky:

Charlotte - Portland 109:93

Miami - Houston 115:105

Washington - Toronto 125:134

Golden State - LA Lakers 101:129

Utah - New Orleans 105:115

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


Basketbal

