Levice vyhrali prvý zápas v Európskom pohári FIBA, Lapornik zaznamenal 33 bodov

Michal Madzin, tréner Patriotov: "Historický prvé víťazstvo v Európskom pohári FIBA znie super. Myslím si, že sme si za tým šli s nasadením a energiou na oboch stranách palubovky. Som rád, že sa nám to ako keby vrátilo a dokázali sme zvíťaziť na tejto pôde."

Ben Kovac, hráč Patriotov: "Momentálne sa cítime super, konečne máme prvé víťazstvo. Odštartovali sme 0-3, už to bolo po mentálnej stránke ťažké. Prišli sme sem, vedeli sme, že nás čaká najťažší súper v skupine, ale prišli sme konečne s energiou, agresivitou z lavičky. Zápas sme začali tak, že sme hneď viedli približne o osem bodov, čo obvykle bývalo naopak. Hrali sme presne tak, ako sme si to predstavovali. Dodržiavali sme zápasový plán. Vedeli sme, že toto stretnutie môžeme vyhrať a konečne sme to dokázali."

Miha Lapornik, hráč Patriotov: "Najdôležitejšie je, že sme vyhrali, nie je podstatné koľko som dal bodov. Basketbal je tímový šport. Začali sme veľmi agresívne v obrane, konečne sme vstúpili do stretnutia dobre. Podarilo sa nám dať nejaké ľahké body a hrali sme dobrú defenzívu. Balkanu sme nedovolili ľahké koše, nám sa podarilo premeniť aj ťažké strely, čiže potom sa hrá ľahšie. Som šťastný a hrdý na toto družstvo."