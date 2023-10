Čajky sa dočkali prvej výhry v skupine. Rozhodli fantastickou treťou štvrtinou

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "V prvom rade, teším sa z prvého víťazstva v Eurocupe. Gratulujem dievčatám k výbornému výkonu, hlavne v druhom polčase, ale myslím si, že aj prvý polčas, aj keď sme sa v ňom útočne trápili, ale bránili sme, bojovali sme a chceli sme. V tretej štvrtine sa nám to vrátilo, kde sme fakt veľmi dobre hrali v obrane a rozumne v útoku. Padlo nám niečo aj z vonku, síce nie veľa, ale dôležité strely. Som veľmi rád, že sme to ustáli a som šťastný za mladé hráčky, ktoré nám veľmi pomohli v tomto zápase. Dúfam, že to bude dobré. Mrzí ma zranenie Radky Stašovej, verím, že to nebude nič vážne, aby bola čím skôr späť a mohla nám pomôcť."

Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, až na to, že nám nepadli strely z vonku, čím sme so súperom hrali celý prvý polčas vyrovnanú hru. Vďaka dobrej obrane sme im ale nedovolili skórovať ľahké koše, aj ony sa natrápili v útoku. Do druhého polčasu sme nastúpili oveľa agresívnejšie, získali sme ľahké lopty a určite nás posmelilo aj to, že sme dali zopár striel zvonku, plus koše z tranzície. V tretej štvrtine sa to vlastne zlomilo. V poslednej štvrtine sme sa snažili stále ísť a nenechať ich znížiť náš náskok, čo sa nám aj podarilo. Som na nás veľmi hrdá, berieme si domov prvé víťazstvo."