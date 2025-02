Schrödera vymenili štvrtýkrát v sezóne: Je to šialený biznis. Je to ako moderné otroctvo

V prebiehajúcej sezóne to tak bude už jeho štvrtý tím a celkovo už desiaty počas dvanásťročnej kariéry v NBA.

Tridsaťjedenročný rozohrávač ju pritom odštartoval v Brooklyne Nets, ten ho však v decembri vymenil do Golden State Warriors a odtiaľ putoval v noci na štvrtok do Utahu Jazz. V Salt Lake City sa však neohrial ani deň a nakoniec zakotvil v Detroite.

Nemecký reprezentant sa ešte pred svojou výmenou do Utahu sťažoval na fungovanie záveru prestupového obdobia v NBA.

Reagoval tak na šokujúci trejd Luku Dončiča do Los Angeles Lakers.

"Keď to vidím, tak si myslím, že v bezpečí nie je ani Steph Curry. Je to šialený biznis. Je to ako moderné otroctvo.

Aj keď máte zmluvu, môžu vás kedykoľvek vymeniť. Áno, zarábame veľa peňazí a dokážeme nakŕmiť svoje rodiny. No oni rozhodujú, kde a kedy budeme hrať.

Malo by sa to trochu zmeniť," povedal v utorok pre Sports Illustrated, pričom ani netušil, že v nasledujúcich dvoch dňoch ešte dvakrát zmení zamestnávateľa.