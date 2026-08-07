Jedinečná ponuka Dallasu. Za kartičku hráča NBA ponúka balíček v hodnote milión dolárov

Klub zámorskej basketbalovej NBA Dallas Mavericks ponúka svojim fanúšikom balíček v hodnote viac ako milión dolárov výmenou za jedinečnú kartičku ich hráča Coopera Flagga.
Výrobca športových kartičiek Topps vydal vo štvrtok sériu s názvom Chrome Updates Basketball, ktorej súčasťou je podpísaná kartička Flagga a zároveň špeciálna výšivka z jeho debutového zápasu v NBA.
Dallas ponúka na výmenu za túto mimoriadne žiadanú kartu množstvo výhod, keďže ide o jedinú svojho druhu.
Ak sa rozhodne šťastný nálezca využiť ponuku Mavericks, tak dostane balíček, ktorý zahŕňa dve sezónne permanentky po dobu 32 rokov do nižšej časti haly, podpísaný zápasový dres Flagga a spoločnú fotografiu so samotným hráčom, súkromné fotenie s trofejou pre víťaza NBA a pre nováčika roka, VIP obhliadku tréningového centra tímu a stretnutie s tímom a plne hradenú návštevu zápasu s Bostonom.
Pred pár dňami predali podobnú kartičku japonského bejzbalistu Šoheia Otaniho za 11 miliónov dolárov.
Flagg by za istých okolností mohol prekonať podľa The Athletic túto rekordnú cifru.
Spolu s hráčom Dallasu sa nachádza v sérii kartičiek ďalších viac ako 90 podpísaných kariet s výšivkou. Za niektoré už ponúkajú záujemcovia viac ako miliónov dolárov.