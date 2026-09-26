Patrioti Levice zvládli vstup do novej sezóny, zvíťazil aj bratislavský Inter

Hráči tímu Patrioti Levice.
Hráči tímu Patrioti Levice. (Autor: Patrioti Levice)
TASR|26. sep 2026 o 21:39
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Ligu odštartovali víťazne aj Spišskí Rytieri.

Patrioti Levice vstúpili do novej sezóny basketbalovej Tipos SBL víťazne. V sobotnom zápase 1. kola na domácej palubovke zdolali Handlovú 91:75.

Úradujúceho majstra potiahol 31 bodmi Bojan Tomaševič, ktorý premenil všetkých sedem svojich pokusov za tri body.

V ďalšom zápase nováčik z Bratislavy Inter Basket zvíťazil na palubovke Komárna 81:74. V prvom polčase si vypracoval dvojciferný náskok a po zmene strán si už vedenie postrážil.

Novú sezónu odštartovali víťazne aj Spišskí Rytieri, ktorí v domácom prostredí zvíťazili nad Iskrou Svit 96:82.

Domáci sa mohli spoľahnúť na Eliasa Samuela Cata, ktorý dal so stopercentnou úspešnosťou streľby 27 bodov.

Tipos SBL - 1. kolo:

Spišskí Rytieri - Iskra Svit 96:82 (54:39)

najviac bodov: Cato 27, Kenney 22, Richardson 13 - Barnes 16, Campbell 15, Schwartz 14, 1000 divákov

BC Komárno - Inter Basket 74:81 (34:47)

najviac bodov: Collum 16, Newman 14, Dubinski 11 - Benson 20, Pulliam 17, Golian 16 (11 doskokov), 350 divákov

Patrioti Levice - MBK Baník Handlová 91:75 (45:39)

najviac bodov: Tomaševič 31 (7 trojok), Watson-Gayle 16 (10 asistencií), Hicks 10 - Davis 21 (5 trojok), Napper 19, Dó 15, 1163 divákov

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Hráči tímu Patrioti Levice.
    Hráči tímu Patrioti Levice.
    Patrioti Levice zvládli vstup do novej sezóny, zvíťazil aj bratislavský Inter
    so 21:39
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