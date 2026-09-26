Nikdy nikam neodišiel, a tak to aj ostane. Curry sa upísal Warriors na ďalšie roky

Americký basketbalista Stephen Curry sa dohodol s tímom zámorskej NBA Golden State Warriors na predĺžení kontraktu o ďalšie dve sezóny.
Tridsaťosemročný rozohrávač bude podľa agentúry AP v tíme pôsobiť do konca ročníka 2028/2029, dvojročná zmluva vstúpi v platnosť budúce leto a mala by mu vyniesť ďalších 116 miliónov dolárov.
Curry strávil v Golden State celú svoju doterajšiu profesionálnu kariéru, na konte má štyri tituly v NBA a v roku 2022 získal ocenenie MVP finále.
„Veľmi sa tešíme z toho, že sme sa so Stephenom dohodli a bude tak pokračovať vo svojej historickej kariére s Warriors. Niet lepšej tváre značky v profesionálnom športe, ako je Stephen Curry v Golden State. Je všetkým, čo táto organizuje reprezentuje a má veľký dopad na komunitu.
Sme nesmierne radi, že sme mohli 17 rokov sledovať jeho umenie a tešíme sa z toho, že spolu s fanúšikmi môžeme napísať ďalšie kapitoly do jeho úspešného príbehu,“ uviedol v oficiálnom klubovom stanovisku generálny manažér Mike Dunleavy.
Curry sa podľa The Athletic rozhodol nevyužiť maximálnu čiastku, ktorú mohol v rámci dvojročnej zmluvy podpísať a umožnil tak klubu do budúcna manévrovať v rámci platového stropu.
Na sezónu 2028/2029 má skúsený rozohrávač hráčsku opciu. V predchádzajúcom ročníku ho síce brzdili zranenia, ale naďalej si udržiaval vysoký herný štandard. Priemerne v zápasoch dosahoval 26,6 bodu, 3,6 doskoku, 4,7 asistencie a 1,1 zisku.