Banskobystrická Slávia odštartovala sezónu víťazne, uspeli aj hráčky Slovana

Basketbalistky BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica zvíťazili v sobotnom zápase 1. kola Tipos extraligy žien (EXZ) nad Trenčínom 80:58.
Úvod do súťaže vyšiel aj hráčkam WBC Slovan Bratislava, ktoré zdolali na domácej palubovke CBK Košice 75:60.
Tipos extraliga žien - 1. kolo:
Basketbal Trenčín – BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 58:80 (36:45)
najviac bodov: Fryčová 14, Urbanová 9, Šoltésová a Ivanjuková po 6 - Oravcová 19, Tomajková 18, Matejčíková 15, 100 divákov
WBC Slovan Bratislava – CBK Košice 75:60 (51:29)
najviac bodov: Fadrhonsová 18, Hynková 10, Rodáková 9 - Kašperanová 27, Rostocká 11, Liašenková, Rothová a Lániková po 4, 78 divákov