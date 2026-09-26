Banskobystrická Slávia odštartovala sezónu víťazne, uspeli aj hráčky Slovana

Na snímke zľava Lucia Striešová (Banská Bystrica) a Lin Schwarz (Piešťany) počas 9. kola TIPOS Extraligy v basketbale žien Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky v Banskej Bystrici 22. novembra 2025. FOTO TASR - Ján Krošlák - šport - basketbal - ženy - 9. - kolo - TIPOS - Extraliga - Slovensko - SR - Banská - Bystrica
Na snímke zľava Lucia Striešová (Banská Bystrica) a Lin Schwarz (Piešťany) počas 9. kola TIPOS Extraligy v basketbale žien Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky v Banskej Bystrici 22. novembra 2025. FOTO TASR - Ján Krošlák - šport - basketbal - ženy - 9. - kolo - TIPOS - Extraliga - Slovensko - SR - Banská - Bystrica (Autor: TASR)
TASR|26. sep 2026 o 16:56
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Slávia triumfovala na palubovke Trenčína.

Basketbalistky BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica zvíťazili v sobotnom zápase 1. kola Tipos extraligy žien (EXZ) nad Trenčínom 80:58.

Úvod do súťaže vyšiel aj hráčkam WBC Slovan Bratislava, ktoré zdolali na domácej palubovke CBK Košice 75:60.

Tipos extraliga žien - 1. kolo:

Basketbal Trenčín – BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 58:80 (36:45)

najviac bodov: Fryčová 14, Urbanová 9, Šoltésová a Ivanjuková po 6 - Oravcová 19, Tomajková 18, Matejčíková 15, 100 divákov

WBC Slovan Bratislava – CBK Košice 75:60 (51:29)

najviac bodov: Fadrhonsová 18, Hynková 10, Rodáková 9 - Kašperanová 27, Rostocká 11, Liašenková, Rothová a Lániková po 4, 78 divákov

Tabuľka Tipos Extraligy žien


Basketbal

Basketbal

    Na snímke zľava Lucia Striešová (Banská Bystrica) a Lin Schwarz (Piešťany) počas 9. kola TIPOS Extraligy v basketbale žien Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky v Banskej Bystrici 22. novembra 2025. FOTO TASR - Ján Krošlák - šport - basketbal - ženy - 9. - kolo - TIPOS - Extraliga - Slovensko - SR - Banská - Bystrica
    Na snímke zľava Lucia Striešová (Banská Bystrica) a Lin Schwarz (Piešťany) počas 9. kola TIPOS Extraligy v basketbale žien Slávia ŠKP Banská Bystrica - Piešťanské Čajky v Banskej Bystrici 22. novembra 2025. FOTO TASR - Ján Krošlák - šport - basketbal - ženy - 9. - kolo - TIPOS - Extraliga - Slovensko - SR - Banská - Bystrica
    Banskobystrická Slávia odštartovala sezónu víťazne, uspeli aj hráčky Slovana
    dnes 16:56
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