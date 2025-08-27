Cleveland sa na úvod sezóny bude musieť vysporiadať bez krídelníka. Mal operáciu

CLEVELAND. Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sa v úvode novej sezóny NBA budú musieť zaobísť bez Maxa Strusa.
Dvadsaťdeväťročný krídelník absolvoval operáciu nohy a na palubovkách sa neobjaví tri až štyri mesiace.
Strus tento rok zaznamenal kariérové maximum v play off 12 bodov, 8 doskokov a 4 asistencie na zápas.
Cleveland mal po základnej časti najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii, no vypadol v 2. kole s neskorším finalistom Indianou.
Strus v roku 2023 podpísal štvorročnú zmluvu v hodnote 63 miliónov dolárov. Informovala AFP.