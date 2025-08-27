Cleveland sa na úvod sezóny bude musieť vysporiadať bez krídelníka. Mal operáciu

Max Strus.
Max Strus. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. aug 2025 o 11:37
ShareTweet0

Cleveland mal po základnej časti najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii.

CLEVELAND. Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sa v úvode novej sezóny NBA budú musieť zaobísť bez Maxa Strusa.

Dvadsaťdeväťročný krídelník absolvoval operáciu nohy a na palubovkách sa neobjaví tri až štyri mesiace.

Strus tento rok zaznamenal kariérové maximum v play off 12 bodov, 8 doskokov a 4 asistencie na zápas.

Cleveland mal po základnej časti najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii, no vypadol v 2. kole s neskorším finalistom Indianou.

Strus v roku 2023 podpísal štvorročnú zmluvu v hodnote 63 miliónov dolárov. Informovala AFP.

Basketbal

Basketbal

    Luka Dončič.
    Luka Dončič.
    Dončič od zlosti rozbil telefón, zrútil sa mu svet. Drasticky schudol a stáva sa lídrom
    Martin Kozinkadnes 12:003
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Cleveland sa na úvod sezóny bude musieť vysporiadať bez krídelníka. Mal operáciu