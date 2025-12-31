Český suverén prekonal rekord ligy. Už po troch štvrtinách nastrieľal viac ako sto bodov

Basketbalisti Nymburka deklasovali v poslednom tohtoročnom ligovom kole Olomoucko rekordným rozdielom 131:43 a zabezpečili si s predstihom prvenstvo v základnej časti súťaže.
Len o päť bodov im ušlo strelecké maximum NBL, napokon o dva body nedosiahli ani na to klubové. Do nového roka vstúpia s bilanciou 18-1, ktorú im pokazili iba Pardubice.
Nymburskí obhajcovia titulu už po troch štvrtinách mali na konte 101 bodov a v dosahu rekord Prostějova, ktorý v roku 2007 porazil Ústí nad Labem 136:65.
Napokon z toho bol "len" štvrtý najlepší strelecký výkon v súťaži, ale rozdiel 88 bodov znamená o dva vylepšenia vlastného maxima z roku 2010, keď zdolali Vyšehrad 114:28.
Šesť hráčov sa na tom podieľalo 11 a viac bodmi. Lídrom bol Matej Svoboda, ktorý ich za 17 minút hry dal 20. Domáci dali 17 trojbodových košov, Sloboda a autor 18 bodov František Rylich sa trafili z diaľky štyrikrát.
"V basketbale je to veľmi ľahké. Keď dávate koše, všetko vyzerá jednoducho. V Písku (minule) sme minuli veľa striel, o ktorých sme si mysleli, že sú z dobrej pozície, a teraz nám to tam jednoducho padlo.
To otvorilo všetko ostatné a dodalo nám to sebavedomie aj do ďalších vecí - je to veľmi jednoduché, "skonštatoval kouč Nymburka Oren Amiel.