Zmohli sa len na 30 bodov. Košičanky doma hanebne prehrali s Bystričankami

Tipos extraliga žien - 6. kolo
CBK Košice - ŠKP Banská Bystrica 30:106 (11:52)
Najviac bodov: Slivkárová 9, Daňková, Staníková po 4 - Simpsonová 23 (10 doskokov), Užovičová 16, Chovaníková 12
BRATISLAVA. Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica sú naďalej stopercentné v najvyššej slovenskej súťaži.
V utorňajšom zápase 6. kola zvíťazili na palubovke CBK Košice vysoko 106:30.
V tabuľke im tak patrí druhé miesto, o skóre za Piešťanskými Čajkami, ktoré majú zápas k dobru. Košice sú v neúplnej tabuľke predposledné.