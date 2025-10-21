Zmohli sa len na 30 bodov. Košičanky doma hanebne prehrali s Bystričankami

Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková.
Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková. (Autor: TASR)
TASR|21. okt 2025 o 22:10
ShareTweet0

Banská Bystrica dala viac ako 100 bodov.

Tipos extraliga žien - 6. kolo

CBK Košice - ŠKP Banská Bystrica 30:106 (11:52)

Najviac bodov: Slivkárová 9, Daňková, Staníková po 4 - Simpsonová 23 (10 doskokov), Užovičová 16, Chovaníková 12

BRATISLAVA. Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica sú naďalej stopercentné v najvyššej slovenskej súťaži.

V utorňajšom zápase 6. kola zvíťazili na palubovke CBK Košice vysoko 106:30.

V tabuľke im tak patrí druhé miesto, o skóre za Piešťanskými Čajkami, ktoré majú zápas k dobru. Košice sú v neúplnej tabuľke predposledné.

Tabuľka Tipos Extraligy

Basketbal

Basketbal

    Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková.
    Hlavná trénerka Slávie ŠKP Banská Bystrica Zuzana Žirková.
    Zmohli sa len na 30 bodov. Košičanky doma hanebne prehrali s Bystričankami
    dnes 22:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Zmohli sa len na 30 bodov. Košičanky doma hanebne prehrali s Bystričankami