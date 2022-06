Grinerová sa stretla so zastupiteľmi USA. V Rusku jej hrozí dlhoročné väzenie

WASHINGTON. Zástupcovia amerického ministerstva zahraničných vecí sa v pondelok stretli v Rusku so zadržiavanou americkou basketbalistkou Brittney Grinerovou.

Tridsaťjedenročná pivotka tímu Phoenix Mercury z WNBA a ruského Jekaterinburgu je viac ako tri mesiace v ruskej vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z pašovania drog.

V moskovskom väzení sedí od februára, keď jej našli v batožine po prílete do krajiny zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety.

V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov.



"Neúnavne pracujú na tom, aby sa bezpečne vrátila domov. Urobíme všetko pre to, aby sa o nej stále hovorilo. Je to dôležitejšie ako ktorýkoľvek basketbalový zápas alebo iné veci v našich životoch. Chceme, aby sa čo najskôr vrátila domov, je to naša najvyššia priorita.