Basketbalista v ruskom väzení predložila potvrdenia. Kanabis jej odporučil lekár

Americký prezident Joe Biden a minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedli, že robia všetko, čo je v ich silách, aby dosiahli Grinerovej prepustenie, ako aj prepustenie ďalších Američanov, ktorých USA považujú za „nesprávne zadržaných“ Ruskom.

Ruské médiá špekulovali, že by Grinerová mohla byť vymenená za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Bouta, prezývaného "Obchodník so smrťou," ktorý si v USA odpykáva 25-ročný trest po tom, čo bol usvedčený zo sprisahania s cieľom zabiť občanov USA a poskytnúť pomoc teroristickej organizácii.

Námestník ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov varoval, že kritika USA vrátane opisu Grinerovej ako neoprávnene zadržanej a odmietavé komentáre o ruskom súdnom systéme "sťažujú zapojenie sa do podrobnej diskusie o akýchkoľvek možných výmenách názorov."

Dvojnásobná olympijská šampiónka a štvornásobná víťazka Euroligy cestovala do Ruska ako hráčka tamojšieho klubu z Jekaterinburgu, kde pôsobí počas prestávky v zámorskej WNBA.