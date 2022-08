Grinerová bude súčasťou výmeny väzňov, myslí si americký veľvyslanec

Spolu s bývalou hviezdou zámorskej WNBA by mohli Rusi prepustiť aj Paula Whelana odsúdeného za špionáž výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta a ďalšieho väzňa.

Podľa neho usvedčenie a odsúdenie Grinerovej na deväť rokov za mrežami otvára možnosť diplomatických rokovaní. Poľahčujúcou okolnosťou je aj to, že 31-ročná pivotka na súde oľutovala, že si do krajiny priviezla v Rusku zakázaný konopný olej.

Richardson je optimistický aj preto, lebo USA a Rusko sa pred pár mesiacmi už dokázali dohodnúť na výmene väzňov. Myslí si, že sa to podarí znova, aj keď si uvedomuje, že vzťahy medzi krajinami sú napäté, najmä po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.

"Vzťahy medzi krajinami sú celkom toxické. Rozdiely na geopolitickej scéne často prevážia nad humanitárnymi problémami, ktorými sa musíme zaoberať," dodal Richardson.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa už rozprával s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom o možnej ďalšej výmene väzňov medzi krajinami. Ruská strana vraj predložila protinávrh, ale Američania ho nepovažujú za seriózny.

Rusi vyzývajú, aby sa o dohode nehovorilo s médiami a obe strany mohli v tichosti rokovať. Zatiaľ nedospeli k dohode a nie je známe ani to, ktorý ruský občan by bol popri Grinerovej, Whelanovi a Butovi zahrnutý do výmeny.