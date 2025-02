Nestalo sa to už takmer 15 rokov. V basketbalovej reprezentácii nastúpia bratia

„Bol som prekvapený, ale veľmi ma vtedy potešil ten telefonát. Odvtedy som sa tešil, že budem môcť sem prísť a zatrénovať si s chalanmi, na ktorých sa dlho pozerám. Som rád, že to prišlo takto skoro, keď mám stále len 20 rokov. Dá mi to príležitosť oťukať sa, že ako to tu celé vyzerá.

Možno si to ešte teraz tak neuvedomujem, ale je to niečo, nad čím som vždy rozmýšľal, že sa môže stať a chcel som, aby sa to stalo. Užívam si to, že s ním môžem byť dlhšie, ako na pár minút počas sezóny,“ povedal pre TASR na margo nominácie a možnosti byť s bratom Alex Krajčovič.

Hráč Levíc sa dostal do užšieho 14-členného výberu, v závere kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 môže debutovať za mužov v stretnutiach s Belgickom a Lotyšskom.