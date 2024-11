Prievidza živí šance na postup. Ideme odovzdať svoje maximum, hovorí tréner

„Čaká nás rozhodujúci duel v skupine. Myslím si, že všetci hráči sa na to tešia. V prvom rade dúfam, že k dispozícii bude kompletné družstvo. Bilbao je veľkým favoritom, my môžeme len prekvapiť.

„Očakávam od nás, že budeme v tomto zápase tvrdo bojovať. Stále máme skvelú šancu na postup, ak by sme vyhrali, respektíve by bol konečný rozdiel nízky, čiže musíme hrať od začiatku do konca.

Samozrejme, aj oni sú len ľudia z mäsa a kostí, takže pokojne môžu mať slabší deň a my ten najlepší, že by sme ich prekvapili,“ vyhlásil Jankovič.

Budeme bojovať do konca a čakať, či sme postúpili alebo nepostúpili do druhej fázy.

„Ťažko povedať, ako sa bude vyvíjať zápas. My tam ideme odovzdať svoje maximum, to je jasné.

Bola by to veľká vec

Prievidžania by už za istých okolností v čase úvodného rozskoku mohli vedieť, ako to vyzerá s ich šancami na ďalšie účinkovanie v EP FIBA.

Väčšina priamych konkurentov už bude mať v tom čase odohrané, respektíve rozohrané zápasy.

„Ak by sa nám podarilo postúpiť, tak by to pre každého z nás bola veľká vec. Mali by sme možnosť hrať proti najlepším tímom Európy, ešte viac možností ukázať naše schopnosti a ukázať, že aj na takejto úrovni dokážeme hrať proti oveľa väčším klubom,“ uviedol Smith.

Stretnutie Prievidze s Bilbaom odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.