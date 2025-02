Slováci pocítili top level. Sú pod tlakom, no nemali by sme ich podceniť, znie z Belgicka

BRATISLAVA. „Vo štvrtok odohráme náš najdôležitejší zápas,” znie z Belgicka pred odvetou so Slovenskom.

Stačí im vo štvrtok na domácej pôde neprehrať so Slovenskom o viac než pätnásť bodov.

Belgičania to majú skvele rozohrané. Sú len krôčik od šiesteho postupu na majstrovstvá Európy v basketbale v rade.

Mário Ihring a Milan Samardzic v zápase Slovensko - Belgicko kvalifikácie ME 2025 (Autor: TASR)

„Pocítili sme, čo to znamená top level basketbalu,” tvrdil slovenský kouč po stretnutí. „Ak chceme ísť hore, tak je dobré vidieť takýto level a hrať takéto stretnutia.“

„Mám v nás veľkú dôveru, ale nemali by sme podceniť Slovensko,” myslí si Ismael Bako.

V Belgicku ich nečaká jednoduchá úloha. Ak nevyhrajú o šestnásť bodov, o postupujúcich bude rozhodnuté. Na záverečný turnaj by sa dostali Lotyši, Belgičania a Španieli.

O rok neskôr je presvedčený, že sa slovenský basketbal posunul vpred: „Zdvihli sme kredit slovenského basketbalu. Chcel by som ukončiť kvalifikáciu aspoň s jednou výhrou.”

„Chceme zo seba vydať to najlepšie a zabezpečiť si postup. Dalo by to priestor aj ostatným chalanom, aby si v nedeľu proti Španielsku zahrali o niečo viac,” dodal.