Slovan angažoval ďalšiu skvelú posilu. Do tímu prichádza slovenský reprezentant

BRATISLAVA. Slovenský basketbalista Tomáš Pavelka je novou posilou BC Slovan Bratislava. Klub z hlavného mesta oznámil príchod 24-ročného reprezentačného pivota v deň začiatku letnej prípravy.
Do sveta profesionálneho basketbalu vstúpil 217 cm vysoký podkošový hráč v Španielsku, kde si v drese Valencie pripísal aj štart v tamojšej ACB lige, považovanej za druhú najlepšiu súťaž sveta.
Nasledovalo hosťovanie v Palme de Mallorca a potom angažmány v Pobaltí, kde hrával najprv za estónske Tartu Ulikool, potom za litovské kluby BC Šiauliai a Neptunas Klaipeda. Po skončení ročníka 2024/25 bol voľným hráčom.
„S Tomášom sa mi spájajú veľké očakávania. Ako hráč ešte rastie. Má veľký potenciál, výborné atletické kvality. Myslím, že každý tím je rád, ak má takého hráča.
Myslím, že spolu odvedieme dobrú prácu a posunieme ho na ešte vyšší level,“ povedal o novej akvizícii pre klubový web tréner Slovana Aramis Naglič, ktorý v minulosti Pavelku viedol už v reprezentácii.
Pavelka tak dal šancu slovenskej najvyššej súťaži a vracia sa do rodnej krajiny. „Pre mňa to bude vôbec po prvý raz, čo okúsim najvyššiu slovenskú súťaž.
Hral som tu zatiaľ iba mládežnícke ligy. So Slovanom sme boli v kontakte dlhšie, keďže som zostával bez tímu. Zvažoval som, aké mám možnosti. Dospel som k záveru, že toto bola momentálne tá najlepšia.
Samozrejme, že vysoké ambície má tím aj ja osobne. V posledných dvoch rokoch sa snažím dokazovať, že môžem byť dobrý hráč,“ vyjadril sa Pavelka, ktorého čaká už v stredu 20. augusta o 18.00 h v Bratislave dôležitý reprezentačný zápas predkvalifikácie MS proti Ukrajine.
V predkvalifikácii má zatiaľ solídne priemery 9,7 bodu, 8 doskokov a 3,3 bloku na zápas. V ukazovateli efektivity je dokonca najlepší spomedzi Slovákov, keď jeho index dosahuje priemernú hodnotu 18.
Už skôr slovanisti oznámili príchod Američanov Antona Emanuela Cooka a Timothyho Finkeho, rovnako ako Srbov Viktora Kovačeviča a Marka Radovanoviča.
Značnú pozornosť vzbudilo najmä angažovanie Jacoba Evansa, ktorý má za sebou skúsenosti z NBA.
Súčasťou tímu sú okrem Pavelku aj ďalší slovenskí reprezentanti Milan Szabó, Matej Majerčák a Maroš Zelizňák.
BC Slovan sa v nadchádzajúcej sezóne predstaví nielen v SBL, ale tiež v nadnárodnej ENBL, v ktorej bude po novom štartovať až 27 klubov, miesto doterajších 18.