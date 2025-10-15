Posila na podkošový post. Prievidza angažovala skúseného pivota s britským pasom

Má skúsenosti z Grécka, Maďarska či Belgicka.

PRIEVIDZA. Slovenský basketbalový klub BC Prievidza angažoval na podkošový post 36-ročného a 208 cm vysokého Fahra Alihodžiča.

Účastník slovenskej Tipos SBL a Európskeho pohára FIBA o tom informoval v stredu na svojom webe.

Alihodžič má bohaté skúsenosti z európskych súťaží, pôsobil v Grécku, Maďarsku, Belgicku, Argentíne či na britských ostrovoch.

Skúsený pivot má bosniansky pôvod, ale aj britský pas a v mládežníckych kategóriách a aj medzi mužmi reprezentoval práve Veľkú Britániu.

V Glasgowe ho dva roky viedol aj súčasný tréner prievidzského mužstva Gareth Murray, s ktorým v roku 2023 ovládli britskú BBL Trophy.

„Fahro je typický pivot s hrou chrbtom ku košu. Prináša silnú fyzickú prítomnosť pod oboma košmi, čo je pre nás kľúčové, najmä vzhľadom na náročnosť zápasov v Európskom pohári FIBA aj Tipos SBL.

Fahro má obrovské skúsenosti z európskych líg a už predtým hral aj pod mojím vedením v pohárovej Európe, takže dobre pozná moju basketbalovú filozofiu. Navyše, v poslednom čase bolo zjavné, ako sa naša hra zmenila, keď nám chýbali obaja centri.

Chceme sa neustále posúvať a zlepšovať ako tím. Zranenia nám to však sťažili, a preto sme museli konať a doplniť zostavu, aby sme situáciu vyriešili,“ uviedol pre klubový web tréner Murray.

Alihodžič, ktorý ešte nebude môcť zasiahnuť do stredajšieho zápasu s Keravnosom, v minulej sezóne ako kapitán škótskej Caledonie zaznamenal v priemere 15 minút, 7,7 bodu a 3,6 doskoku na zápas.

„Fahro ešte viac posilní našu rotáciu pod košom. Je to tradičný pivot s obrovskými medzinárodnými skúsenosťami vrátane Európskeho pohára FIBA.

Nevidíme v ňom len hráča, ale aj mentora pre náš mladý tím, teda niekoho, kto môže ísť príkladom a viesť svojou profesionalitou,“ dodal športový riaditeľ Matthias Haufer.

