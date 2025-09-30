Prievidza si v odvete s Cibonou verí, očakáva plnú halu. Jašš: Je to hrateľné

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza sa druhý rok po sebe snažia cez kvalifikačný dvojzápas prebojovať do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).
Pred domácou odvetou, ktorá je na programe v stredu 1. októbra o 19.00 h proti chorvátskej Cibone Záhreb, budú doháňať osembodové manko, sa nachádzajú v prijateľnej situácii.
Za sebou budú mať s takmer hraničnou istotou vypredané hľadisko, s ktorým dokázali pred rokom zdolať v tejto súťaži aj papierovo oveľa silnejšie tímy.
„Vieme, že za nami budú stáť fanúšikovia a ako sa v domácej hale cítime. Prievidza je basketbalovým mestom.
Musíme nastúpiť od úvodu dôsledne, hrať náš basketbal po celých 40 minút. Je potrebné po celý čas byť v našom tempe, energii a hernom štýle, aby sme sa pokúsili zmazať manko,“ povedal pred TASR pred odvetou tréner Prievidze Gareth Murray.
Prvý kvalifikačný duel napokon skončil výsledkom 83:91 z pohľadu slovenského tímu. Celok z hornej Nitry doplatil na nie práve ideálny druhý polčas, aspoň miernym pozitívom bolo stiahnutie manka v závere.
„Určite je to hrateľné. Vieme, že doma pred našimi fanúšikmi dokážeme hrať ešte intenzívnejšie a sebavedomejšie. Verím, že nás poženú dopredu a dodajú nám potrebnú energiu. V šatni sme si povedali, že musíme mať hlavy hore, berieme to ako prvý polčas, druhý odohráme doma.
Očakávam plnú halu, skvelú atmosféru a veľmi energický zápas. Kľúčom bude od začiatku nastaviť vysoké tempo, udržať koncentráciu celých 40 minút a eliminovať ich silné stránky. Ak to zvládneme, verím, že môžeme uspieť a postúpiť do skupinovej fázy,“ vyjadril sa skúsený prievidzský krídelník Marek Jašš.
Z pohľadu jeho spoluhráčov môže byť výhodou fakt, že aj v prípade, ak sa nepodarí eliminovať osembodový deficit a v súčte kvalifikačného dvojzápasu neuspieť, tak existuje opäť šanca na účasť v skupinovej fáze EP FIBA.
V tohtoročnej edícii súťaže dostanú traja tzv. „lucky looseri“ možnosť hrať naďalej v pohárovej Európe, keďže traja účastníci kvalifikácie Ligy majstrov nevyužili miestenku. Primárnym cieľom Prievidze je však výhra pred vlastnými fanúšikmi.
„V prvom polčase sme hrali dobre, vedeli sme zastaviť súpera a mali sme dobrú obranu. Boli sme agresívni, šli sme do koša a dostali sme sa aj na čiaru trestných hodov, ale v druhom polčase nás Cibona spomalila. Skrz video si pozrieme, v čom sa ešte pred odvetou môžeme zlepšiť. Celkovo som však videl, že s týmto mužstvom môžeme hrať,“ dodal Murray.
Ak sa podarí byť lepším tímom z dvojzápasu s Cibonou, tak do Prievidze zavíta s určitosťou v rámci skupiny EP FIBA francúzsky Dijon a talianska Reggiana. Zloženie tímov sa môže zmeniť, ak bude tím z Tipos SBL napokon „lucky looserom“.