Prievidza si v odvete s Cibonou verí, očakáva plnú halu. Jašš: Je to hrateľné

30. sep 2025 o 13:20
Prievidžania budú doháňať osembodové manko.

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza sa druhý rok po sebe snažia cez kvalifikačný dvojzápas prebojovať do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).

Pred domácou odvetou, ktorá je na programe v stredu 1. októbra o 19.00 h proti chorvátskej Cibone Záhreb, budú doháňať osembodové manko, sa nachádzajú v prijateľnej situácii.

Za sebou budú mať s takmer hraničnou istotou vypredané hľadisko, s ktorým dokázali pred rokom zdolať v tejto súťaži aj papierovo oveľa silnejšie tímy.

„Vieme, že za nami budú stáť fanúšikovia a ako sa v domácej hale cítime. Prievidza je basketbalovým mestom.

Musíme nastúpiť od úvodu dôsledne, hrať náš basketbal po celých 40 minút. Je potrebné po celý čas byť v našom tempe, energii a hernom štýle, aby sme sa pokúsili zmazať manko,“ povedal pred TASR pred odvetou tréner Prievidze Gareth Murray.

Prvý kvalifikačný duel napokon skončil výsledkom 83:91 z pohľadu slovenského tímu. Celok z hornej Nitry doplatil na nie práve ideálny druhý polčas, aspoň miernym pozitívom bolo stiahnutie manka v závere.

„Určite je to hrateľné. Vieme, že doma pred našimi fanúšikmi dokážeme hrať ešte intenzívnejšie a sebavedomejšie. Verím, že nás poženú dopredu a dodajú nám potrebnú energiu. V šatni sme si povedali, že musíme mať hlavy hore, berieme to ako prvý polčas, druhý odohráme doma.

Očakávam plnú halu, skvelú atmosféru a veľmi energický zápas. Kľúčom bude od začiatku nastaviť vysoké tempo, udržať koncentráciu celých 40 minút a eliminovať ich silné stránky. Ak to zvládneme, verím, že môžeme uspieť a postúpiť do skupinovej fázy,“ vyjadril sa skúsený prievidzský krídelník Marek Jašš.

Z pohľadu jeho spoluhráčov môže byť výhodou fakt, že aj v prípade, ak sa nepodarí eliminovať osembodový deficit a v súčte kvalifikačného dvojzápasu neuspieť, tak existuje opäť šanca na účasť v skupinovej fáze EP FIBA.

V tohtoročnej edícii súťaže dostanú traja tzv. „lucky looseri“ možnosť hrať naďalej v pohárovej Európe, keďže traja účastníci kvalifikácie Ligy majstrov nevyužili miestenku. Primárnym cieľom Prievidze je však výhra pred vlastnými fanúšikmi.

„V prvom polčase sme hrali dobre, vedeli sme zastaviť súpera a mali sme dobrú obranu. Boli sme agresívni, šli sme do koša a dostali sme sa aj na čiaru trestných hodov, ale v druhom polčase nás Cibona spomalila. Skrz video si pozrieme, v čom sa ešte pred odvetou môžeme zlepšiť. Celkovo som však videl, že s týmto mužstvom môžeme hrať,“ dodal Murray.

Ak sa podarí byť lepším tímom z dvojzápasu s Cibonou, tak do Prievidze zavíta s určitosťou v rámci skupiny EP FIBA francúzsky Dijon a talianska Reggiana. Zloženie tímov sa môže zmeniť, ak bude tím z Tipos SBL napokon „lucky looserom“.

