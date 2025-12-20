Strhujúci zápas Barcelony priniesol tri predĺženia. Tímy pokorili bodový rekord súťaže

Basketbalisti Barcelony v strhujúcom zápase Euroligy vyhrali nad Baskoniou 134:124 po treťom predĺžení.
Katalánsky tím pritom v súboji s rivalom zo španielskej najvyššej súťaže väčšinu času prehrával a v druhej štvrtine mal manko už 15 bodov.
Český reprezentant Tomáš Satoranský prispel k obratu 23 bodmi a bol druhým najlepším strelcom Barcelony po Kevinovi Punterovi, ktorý nastrieľal 43 bodov a vytvoril si osobný rekord v súťaži.
Americký rozohrávač navyše poslal zápas 0,1 sekundy pred sirénou do tretieho predĺženia, v ktorom už domáci rozhodli.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Baskonia
Hosťom nebol nič platný výborný výkon Markusa Howarda, ktorý premenil šesť zo siedmich trojok a nazbieral 33 bodov.
Viac bodov, než dali oba tímy dokopy, doteraz v žiadnom zápase v novodobej histórii Európskej ligy nepadlo.
Satoranský odohral viac ako 40 minút a okrem 23 bodov zaznamenal osem doskokov a šesť asistencií.
Barcelona zvíťazila v Eurolige piatykrát za sebou a je druhá v tabuľke s bilanciou 12–5, rovnakou ako má aj líder Hapoel Tel Aviv.